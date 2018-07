Un uomo è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri di Alezio dopo aver massacrato con una chiave per bulloni un 48enne di Gallipoli con il quale aveva avuto in litigio. In manette, con l'accusa di lesioni aggravate, è finito il 29enne Ivano Jannotta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 6.30, il giovane dopo un diverbio per futili motivi con il gallipolino, mentre si trovavano insieme in Piazza Parco vittima delle mafie, impugnava una grossa chiave peer pneumatici e colpiva ripetutamente la vittima alla gamba. Soccorso da un'ambulanza del 118, il 48enne veniva ricoverato per una frattura esposta alla gamba destra con una prognosi di 45 giorni. L'aggressore è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.