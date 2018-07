Nuovo blitz delle Forze dell'ordine nell'area del mercato ittico di Gallipoli, o meglio delle pescherie-ristorante. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria hanno deciso di intervenire e ripristinare la legalità in un'area (di poco più di 400 metri quadrati) già sottoposta a sequestro penale nel dicembre scorso in quanto occupata abusivamente dagli operatori del mercato ittico. Sono stati sequestrati 5 pescherie e al ristorante presente, decine di tavoli, centinaia di sedie, sgabelli, ombrelloni. In un caso sono stati sequstrati vasetti con polpa di riccio e prodotti ittici privi di tracciabilità. A una delle cinque pescherie, è stata disposta la rimozione, a cura dall’amministratore giudiziale a mezzo di ditta privata, di attrezzature varie che risultavano già sottoposte a sequestro penale nell’ambito del precedente procedimento penale, avviato a seguito del primo intervento congiunto degli organi dello Stato, nel mese di luglio 2017.