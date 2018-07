MELISSANO - Un colpo alla testa, una esecuzione in piena regola. E' stato ammazzato così un 22enne di Melissano, Francesco Fasano, il cui corpo è stato rinvenuto martedì sera a mezzanotte sulla strada che conduce a Ugento, alla periferia del centro abitato. A scoprire il corpo sarebbe stato un automobilista che mentre percorreva la strada non si è teso conto del cadavere e lo avrebbe travolto e trascinato per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Una vistosa chiazza di sangue sull'asfalto è quel che resta di questo nuovo delitto che semina sconcerto. Nelle prossime ore, forse, si conosceranno ulteriori dettagli sull'efferato omicidio.