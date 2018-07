Casarano, è Pitino il primo colpo

Alberto Nutricati

CASARANO - È Marcello Pitino, ex direttore sportivo di Nocerina, Catania e Messina, il nuovo ds del Casarano. È stato presentato ufficialmente nella conferenza stampa di ieri, alla presenza dell’intero direttivo, composto dal neopresidente Giampiero Maci e da Antonio Filograna, Fernando Totaro, Luca Sergio e Massimo Villa.

Pitino è il primo grande colpo di mercato della società presieduta da Maci. Il ds, un vero lusso per la categoria, lascia il calcio professionistico, dove ha operato con competenza e lungimiranza, per sposare il progetto rossoazzurro.

«Per me - commenta il ds - si tratta di una sfida, scaturita dopo una scelta ponderata, ma difficile, caduta sugli uomini e sulla progettualità. È un po’ come ripartire da zero. Ho accettato la proposta, anche in considerazione della direzione che ha imboccato il calcio, incentrato più sul business che sulla competenza. Qui, invece, si è deciso di investire sulla competenza. Non faccio proclami, semplicemente garantisco la mia competenza e la mia serietà, che mi hanno portato a raggiungere traguardi significativi e a valorizzare giocatori importanti in ambito nazionale. Questo è lo spirito con il quale mi accingo a lavorare. Cercherò di mettere al servizio della società la mia esperienza per riportare il Casarano dove merita».

E di progetto serio parla anche il presidente Maci.

«Mi hanno spinto ad accettare questo incarico – dice Maci – la passione che nutro per i colori rossoazzurri e l’amore per la città. Alla base c’è un progetto serio, che non va né nel breve né nel lungo periodo, ma nel medio periodo e che non si limita all’ambito sportivo, ma è anche di crescita culturale. Il nostro progetto mira, tra le altre cose, a dare delle strutture logistiche e sportive alla città, con un occhio di particolare riguardo al settore giovanile, che deve tornare ad essere la punta di diamante della nostra società».

I presupposti per far bene ci sono.

«Bisogna partire – aggiunge Maci – dalla rinnovata passione, da questa osmosi tra squadra di calcio, società sportiva, tifosi e sportivi in genere. Ma se oggi siamo qui, è anche grazie a chi con la sua passione ha contribuito a far rimanere in vita un sogno negli ultimi due anni. Siamo consapevoli che per far bene occorre strutturarsi nel migliore dei modi, con le persone giuste al posto giusto. E il primo fondamentale tassello è il ds, che dovrà allestire la struttura tecnica e che ho personalmente convinto a sposare il nostro progetto». Bocche cucite sulla composizione della rosa e sul tecnico, anche se la firma di Pasquale De Candia sembra ormai cosa fatta. L’ufficializzazione potrebbe giungere già nelle prossime ore.

eccellenzai dirigenti della società hanno presentato il direttore sportivo