Un incendio di vaste proporzioni, sulle cui cause stanno indagando i carabinieri, ha distrutto la notte scorsa l’azienda agricola 'De Santis', di Luigi De Santis, in località Borgo Piave, a Frigole, marina di Lecce. Il rogo ha prodotto ingenti danni e la morte di oltre 400 animali (bovini, maiali, cavalli, ovini e pollame). Le fiamme, per spegnere le quali i vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda mattinata, sono divampate da alcune balle di fieno e si sono velocemente propagate all’interno della struttura dove si trovavano gli animali. L’azienda è nota a Lecce per la produzione di carne.