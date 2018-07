Giampiero Maci presidente del Casarano

di Oronzo Russo

CASARANO - Tanto tuonò che piovve. Non tanto, però. Come accade spesso ai nostri contadini in estate quando attendono disperatamente la pioggia. Eppur non fu mai più benedetta. Come è accaduto ieri mattina al mondo rossazzurro in attesa spasmodica di notizie certe. Uno scarno comunicato ha finalmente svelato il nome dei componenti la società che cureranno l’annata 2018-19. Molto era già nell’aria ma ora è certezza. Il presidente è Giampiero Maci. Un nome noto, è stato sempre vicino al calcio rossazzurro, specialmente ai tempi della C1 e dei fratelli De Masi. Come dire in buone mani perché conoscitore del mondo del calcio. Peraltro, ha sempre frequentato, con incarichi di prestigio, le stanze della Figc.

Il vice presidente è Antonino Filograna. Consiglieri sono l’ex presidente Fernando Totaro che ha sfiorato l’anno scorso la promozione in serie D, anche lui capace di masticare calcio e gran tifoso sin da bambino. Luca Sergio, già vice presidente del Tricase in C2 e Massimo Villa, punto di riferimento l’anno scorso in un campionato di delusione, non per colpe societarie. Sin qui il comunicato inviato dall’addetto stampa Chiara Micoccio, alla quale è affidata la comunicazione per la prossima annata.

Ora si è in attesa del resto. E tutto fa pensare che entro la fine della settimana vi sarà una conferenza stampa durante la quale conosceremo se veramente sarà De Candia, profeta della promozione in serie D dell’Omnia Bitonto, il neo tecnico. Quali saranno i calciatori dell’anno scorso riconfermati e quali i nuovi. Insomma sarà la settimana rivelatrice del futuro di una squadra che la città ha sempre amato.