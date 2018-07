«Un palazzetto dello sport per 1500 spettatori a Nardò»

NARDO' - Annuncio del sindaco Pippi Mellone davanti agli appassionati di basket: presto la città avrà un palazzetto dello sport degno di questo nome. Il primo cittadino ha reso noto questo progetto durante la serata di commemorazione di Andrea Pasca, giovane dirigente del basket scomparso prematuramente.

Non più un tensostatico che, nonostante il recente restyling, resta una struttura vetusta e inadeguata alle ambizioni dello sport indoor. Un sogno in muratura che la città coltiva da diversi anni.

«Sulla base dell'accordo raggiunto e formalizzato con l'impresa De Nuzzo, che si è aggiudicato il gerontocomio - dice il sindaco - , ci saranno 1 milione 630 mila euro che il privato corrisponderà all’amministrazione comunale tramite la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche. Tra queste opere compensative abbiamo immaginato anche la realizzazione di un palasport da 1500 posti all'altezza di una città che ha con lo sport un rapporto molto intenso e che merita strutture come questa. Non solo una squadra di basket che milita con pieno merito in serie B, ma una miriade importante di società che si fanno valere su più fronti e che coinvolgono centinaia di nostri ragazzi».

«Abbiamo le idee molto chiare sia sul tipo di struttura che sull'area dove potrà sorgere, ma per poterlo annunciare abbiamo bisogno di formalizzarlo nero su bianco - aggiunge il primo cittadino - Sono molto contento di questa soluzione, che ci permette di continuare a costruire la Nardò del futuro paradossalmente grazie a un simbolo di malapolitica del passato».