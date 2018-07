Xylella, domani sopralluogo di Centinaio in Salento

BARI - «Il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, giovedì 19 luglio sarà in provincia di Lecce per una giornata di approfondimento sul tema della Xylella», il batterio che sta essiccando gli ulivi nel Salento. Lo annuncia la Regione Puglia precisando che il ministro ha accettato l’invito del governatore pugliese, Michele Emiliano. Il programma della visita, ancora in via di definizione, prevede sopralluoghi in campo per osservare i principali risultati della ricerca finanziata dalla Regione, e per verificare le attività di controllo adottate dagli organismi regionali. Centinaio ed Emiliano incontreranno poi in prefettura i rappresentanti istituzionali, le associazioni di categoria e il mondo della ricerca.