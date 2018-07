Scontro all'incrocio: due morti. Feriti anche due bambini di 8 e 10 anni

SURBO (LECCE) - É di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Salento la notte scorsa all’incrocio tra via Monticelli e la strada provinciale 131 che collega Surbo a Torre Rinalda.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un’Audi A/6 e una Fiat Panda. Nell’impatto avvenuto alle 2 di notte sono morti i due conducenti, Franco Calogiuri, di 41 anni originario di Surbo e residente a Lecce, e Santo Greco, di 67 anni di Surbo.

Feriti i tre occupanti della Audi, la moglie e i due bimbi di 10 e 8 anni e la moglie di Greco. Gravi le condizioni delle due donne ricoverate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ferite lievi per i due bambini anche loro ricoverati nello stesso nosocomio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e la polizia stradale a cui sono affidati i rilievi.