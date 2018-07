Lecce, schiacciato da un camion in retromarcia: muore turista milanese

LECCE - Dramma questa mattina a Pescoluse, marina di Salve, dove un turista di Milano di 83 anni in vacanza con la famiglia è morto dopo essere stato investito da un furgone impegnato in una manovra in retromarcia in una strada chiusa nei pressi di un lido. L’autista, che aveva appena fatto una consegna di merce surgelata, non si é accorto della presenza dell’anziano, travolgendolo. Per l’anziano, che a quanto si è appreso aveva gravi problemi di vista, non c'è stato nulla da fare. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 era già morto. L’autista del mezzo è risultato negativo al test alcolemico e antidroga cui é stato sottoposto dai carabinieri.