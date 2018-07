È qui la festa? Arriva a Lecce la carovana di «Battiti Live»

LECCE - Da piazza Libertà di Ostuni a piazza Libertini di Lecce. La grande produzione del Radionorba Battiti Live arriva oggi nella capitale barocca della Puglia: Lecce è tappa storica dello show della radio del Sud, ma quest’anno c’è una novità interessante perché il grande palco del Battiti Live sarà allestito proprio in piazza Libertini, davanti ad uno dei monumenti più conosciuti di Lecce, il Castello Carlo V.

«Uno dei nostri obiettivi - spiega Marco Montrone, presidente di Radionorba - è far ammirare gli scorci più belli di Puglia e Basilicata a chi ci segue in tv, dallo scorso anno anche in nazionale su Italia 1, e in questo modo promuovere il nostro magnifico territorio».

La scenografia naturale è un elemento imprescindibile, ma anche quella sul palco non scherza, specie quando entrano in gioco gli effetti speciali, come durante i dj set del re della dance, Gabry Ponte. Tanti i nomi che Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, i due conduttori, annunceranno durante le tre ore di spettacolo. Si va dall’ospite internazionale Mihail, il fenomeno musicale del momento. La sua Who You Are è stabilmente dentro la top 10 dallo scorso marzo, quando è arrivata in Italia. Anche in Italia ci sono autentici campioni di visualizzazioni: sono i produttori Takagi e Ketra, autori del successo di Giusy Ferreri, che con Roma-Bangkok (con Baby K) ha battuto ogni record. Quest’anno i tre si sono messi hanno lanciato un nuovo tormentone Amore e Capoeira: a Lecce ci saranno. Altro fenomeno, partito dal web è Ghali che pochi giorni fa è stato ospite di Jovanotti, cantando con lui Cara Italia. Ma Lecce, che sarà una tappa a tutto rap grazie anche alla presenza di Capo Plaza. Poi ci sarà Dolcenera, altra attesissima ospite. E sempre in tema di giovani, in programma a Lecce anche l’esibizione dei Dear Jack.

Altra formazione presente a Battiti i Boomdabash, al top delle classifiche con Non ti dico no, che ospita Loredana Bertè, anche lei ospite a Lecce. E tra i big da segnalare anche la presenza di Luca Carboni e Mario Biondi.

Lo show, che vede la partecipazione del ballerino di Amici Bryan Ramirez nel corpo di ballo e della webstar Mariasole Pollio come inviata dalla piazza, inizierà alle 21 circa.