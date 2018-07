Ghali, Luca Carboni, Loredana Bertè, Takagi e Ketra, Dolcenera, Mario Biondi, Giusy Ferreri, Boomdabash, Gabry Ponte, Mihail, Dear Jack e Capo Plaza: ecco gli ospiti che domani sera, domenica 8 luglio, si esibiranno a Lecce in piazza Libertini per la seconda tappa del Radionorba Battiti Live, che per l’appuntamento salentino cambia location e dalla consueta Piazza Sant’Oronzo e si sposta all’ombra del Castello di Carlo V.

Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione della giovanissima webstar Mariasole Pollio, partirà intorno alle 21. Tanto Salento nel cast di questa tappa, a cominciare da Dolcenera e dagli attesissimi Boomdabash, che porteranno sul palco il loro tormentone estivo, “Non ti dico no”, insieme a Loredana Berté.

I produttori da record, Takagi & Ketra, infiammeranno la piazza con la hit “Amore e capoeira”, con Giusy Ferreri, attesissimo è anche il re della trap, Ghali, con la sua “Cara Italia”. Il tocco internazionale lo darà il russo Mihail, con la simpatia della sua “Who you are”, sul palco attesa anche la classe di Luca Carboni, reduce dal successo del suo brano “Una grande festa”, e Mario Biondi, pronto a reinterpretare con la sua voce profonda “Smooth operator”, un classico di Sade. Una serata che si preannuncia esplosiva. L’appuntamento con la terza tappa è per domenica 15 luglio ad Andria.