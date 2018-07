Bilancio, resta a Lecce lo spettro del commissariamento

LECCE - Bilancio, il sindaco porta a Bari le carte ma il rischio del pre-dissesto non è ancora fugato. Carlo Salvemini è stato, ieri, alla Corte dei Conti, insieme con i dirigenti dell’Ufficio Tributi, Emanuele Carratta, di quello Economico finanziario, Salvatore Laudisa, e del responsabile dell’Ufficio Bilancio, Fernando Maggiore.

Sotto la lente d’ingrandimento dei giudici c’è il bilancio consuntivo 2015 dell’amministrazione di Paolo Perrone, in particolare due argomenti. Si tratta del credito di oltre 12 milioni di euro che il Comune vanta dal Ministero per il funzionamento degli uffici giudiziari che non è ancora stato erogato ma che è stato riportato in Bilancio. E poi il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte di alcune strutture ricettive, in qualità di agenti di riscossione, per il periodo dal 2013 al 2017 per complessivi 440mila euro.

«Abbiamo risposto alle domande dirette e circostanziate sul bilancio consuntivo 2015, ad integrazione della relazione già inviata - fa sapere il sindaco a conclusione dell’udienza - Dopo aver dato i chiarimenti richiesti sul credito di 12 milioni di euro circa che il Comune indica nei confronti del Ministero per le spese di funzionamento del Tribunale, regolarmente documentato e al momento non rimborsato - spiega Salvemini - e sull’iniziativa assunta nei confronti delle strutture ricettive per il mancato versamento della tassa di soggiorno, siamo stati congedati. Nessuna possibilità di aggiungere altro - chiarisce - La procedura di svolgimento di queste sedute è molto rigido».

Quale potrà essere l’esito? «Indecifrabili, naturalmente, le possibili conclusioni di questo controllo - dice Salvemini - Attendismo fiduciosi la decisione, perché certi di avere fatto tutto il nostro dovere, perché consapevoli delle difficoltà che restano, perché sappiamo come agire per venirne fuori».

Dunque, il rischio di commissariamento per dissesto non è stato allontanato, nonostante Salvemini, già alla vigilia dell’udienza, aveva fatto sapere di avere «argomenti per poter sgombrare il campo dalle preoccupazioni che, però non sono infondate. Ci sono segnalatori oggettivi che indicano un affanno dell’Amministrazione dal punto di vista finanziario, che riguardano gestioni trascorse. La mia amarezza e dispiacere come amministratore pubblico e come sindaco - aveva detto Salvemini in un incontro con la stampa nei giorni scorsi- è che ci dobbiamo misurare con questi affanni nonostante negli ultimi cinque anni sia stato dato fondo ad operazioni straordinarie di equilibrio del Bilancio per circa 100 milioni di euro. Se si attinge a misure straordinarie ma ancora oggi si rimane sotto la lente d’osservazione della Corte dei conti significa che qualcosa non ha funzionato per come ci si sarebbe aspettato».