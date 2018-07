World Saxophone Congress, tra i protagonisti anche un salentino

BARI, 4 LUG - Il giovanissimo musicista salentino Diego Vergari sarà tra i protagonisti della XVIII edizione del World Saxophone Congress, in programma a Zagabria, in Croazia, dal 10 al 14 luglio prossimi e che vedrà l’esibizione dei migliori musicisti provenienti da tutto il mondo. «L'eccezionale partecipazione al prestigioso evento musicale internazionale e la storia del talento in erba», originario di Cutrofiano, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto presso la Provincia di Lecce, a Palazzo Adorno.

«Diego è testimone della reattività e della capacità del territorio salentino che, pur tra tante difficoltà di vario ordine, è ricco di straordinarie potenzialità rappresentate proprio dal talento dei nostri giovani che le portano in giro per il mondo - ha detto il presidente della Provincia Antonio Gabellone - Porta nel cuore Cutrofiano e il Salento», ha aggiunto Gabellone rivolgendosi al giovane musicista, «esalta sempre i valori di questa terra e lo spirito di appartenenza ad essa».

L’esibizione a Zagabria è in programma il 13 luglio. Vergari sarà accompagnato dal violoncellista salentino Antonio Aprile ed eseguirà tre prime assolute di compositori italiani: Stefano Pelagatti (1961), Invenzione capricciosa; Guido Donati (1949), Saxcelle e Quando i fiumi s'incontrano (1949)