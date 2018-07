Torre San Giovanni, catamarano si ribalta: 4 persone in mare

LECCE - Quattro persone sono finite in mare dopo che il catamarano su cui viaggiavano si è ribaltato. E' successo al Largo di Torre San Giovanni d'Ugento, a circa 1 chilometro dalla costa. A soccorrere i quattro malcapitati sono stati i militari della Guardia Costiera di Gallipoli e Torre San Giovanni d’Ugento. Presumibilmente a causare il cosiddetto "scuffiamento" del natante, lungo 5 metri, durante la navigazione è stata una forte e improvvisa raffica di vento. Dopo la chiamata di soccorso, dalla Sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli è stato disposto l’invio in zona del gommone dislocato presso il Porto di Torre San Giovanni d’Ugento insieme alla motovedetta CP 767 già in assetto di pattugliamento in zona e della motovedetta CP 327 partita dal Porto di Gallipoli. I militari sono riusciti a raddrizzare l’imbarcazione che a causa delle sollecitazioni ha riportato ingenti danni all’albero, tanto da rendere necessaria un'ulteriore assistenza da parte dei mezzi della Guardia Costiera per poter rientrare in sicurezza. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Contemporaneamente la stessa squadra ha soccorso anche due persone a bordo di un acquascooter con il motore in panne.