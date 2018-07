Nascondevano nove chili di coca in 2 auto: arrestati

LECCE - Un incensurato 35enne di San Donaci, Antonio Clemente, è stato arrestato assieme ad un 28enne di Acquarica del Capo. Nell’operazione sono stati sequestrati 9 chili di cocaina e 90mila euro in contanti. È accaduto domenica, ad Acquarica del Capo (LE) dove i due sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra mobile leccese e del Commissariato di Taurisano, nei pressi di un box della famiglia del 28enne leccese. Tutto è partito nel pomeriggio di sabato 30 giugno, quando, gli investigatori della Squadra Mobile, nel comune di Acquarica del Capo, hanno riconosciuto una persona, già nota per alcuni precedenti per spaccio di droga che, a bordo di uno scooter, dopo aver compiuto diversi giri intorno a uno stabile in centro città, è entrato nell'edificio scendendo in un garage.

Movimenti che hanno insospettito i militari che anche domenica hanno proseguito con l'appostamento, finché non hanno notato una lancia Musa con a bordo due uomini che hanno ripetuto lo stesso tragitto del giorno precedente. Una volta entrati nel locale i poliziotti hanno ritrovato oltre nove chili di cocaina purissima e circa 90mila euro in contanti, subito posti sotto sequestro. La droga, così come il denaro, sono stati rinvenuti all’interno di due nicchie nascoste in due diverse auto. Il 28enne e il 35enne sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e si trovano ora nel carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.