Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso attivato dall’ATI Matarrese relativo all’impugnazione della sua esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori per la Statale 275 Maglie - S.Maria di Leuca. Lo rende noto l’Anas con un comunicato.

«Con questa sentenza, pubblicata oggi, - si sottolinea nel comunicato - si chiude una complessa vicenda avviata nell’ottobre del 2016, quando Anas aveva: revocato la precedente procedura di gara, attesa la necessità di intervenire sull'originario progetto esecutivo, mai approvato e non più rispondente alle reali esigenze del territorio per plurime ragioni; annullato l’aggiudicazione in favore dell’Ati Ccc (oggi Consorzio Integra); escluso l’ATI Matarrese dalla procedura di gara».

Nel dettaglio, con quest’ultimo pronunciamento, il Consiglio di Stato, «avendo acclarato in via definitiva la revoca della gara, ha ritenuto attualmente insussistente l’interesse a ricorrere dell’ATI Matarrese avverso un provvedimento di esclusione da una procedura oramai non più esistente. Con la sentenza i giudici hanno altresì dichiarato superata ogni ipotesi risarcitoria in ragione della stessa revoca della gara».

«Anche grazie a quest’ultima sentenza - sottolinea l'Amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani - possiamo proseguire l’iter di approvazione da parte del Cipe del nuovo progetto, suddiviso in due lotti, il primo da Maglie a Tricase e il secondo da Tricase a Leuca. Il progetto definitivo del lotto I, a sua volta suddiviso in tre stralci, è già stato approvato dal consiglio di amministrazione a novembre scorso e da tempo si sta lavorando sul progetto esecutivo per poter dare così l’avvio a tutte le procedure per l’indizione delle nuove singole gare d’appalto nel più breve tempo possibile».