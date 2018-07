«Ho visto un Ufo» giallo nei cieli del Salento

GALATINA - Un ufo nei cieli di Galatina? È ancora presto per dirlo, e forse non si saprà mai con certezza. Certo è che un cittadino ha denunciato la presenza di uno strano oggetto volante, riprendendone i movimenti con il suo smartphone.

Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all’1.30, sulla provinciale che collega Lecce a Galatina. Il cittadino stava transitando nei pressi dell’aeroporto militare quando in cielo ha notato uno strano disco luminoso che si muoveva in maniera orizzontale. L’oggetto misterioso avrebbe aleggiato per qualche istante nel cielo buio, per poi abbassarsi e scomparire in direzione di Collemeto.

In preda allo stupore e allo spavento, il cittadino ha subito composto il 112 e il 113, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti sia i carabinieri, sia una Volante del commissariato di Galatina. L’uomo avrebbe ripreso tutta la scena con il suo smartphone: le immagini saranno acquisite e analizzate per eseguire tutti gli accertamenti necessari a comprendere la natura dell’oggetto luminoso. Carabinieri e polizia hanno allertato l’aeroporto militare.

La vicenda è ancora avvolta nel mistero. Probabilmente saranno le immagini registrate dallo smartphone a fare maggiore chiarezza. Non bisogna dimenticare che sabato sera a Galatina si chiudevano i festeggiamenti per i santi Pietro e Paolo: non è da escludere, dunque, che quell’oggetto fosse una lanterna luminosa, come quelle che tradizionalmente si fanno volare in cielo al termine delle feste.

Certo è che nella zona non è la prima volta che vengono segnalate strane presenze nei cieli. Nel dicembre del 2014 qualcuno segnalò un avvistamento proprio sulla stessa strada, la Galatina-Lecce: anche in quel caso, l’oggetto si muoveva in senso orizzontale. Un paio di anni prima, nell’aprile del 2012, uno strano velivolo fu immortalato nei cieli di Copertino. E adesso?