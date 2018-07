Gallipoli, le mani della Scu su movida e commercio del pesce: 33 arresti

Blitz del Ros contro i clan leccesi della Sacra corona unita: 33 gli arresti che i carabinieri stanno eseguendo nella provincia di Lecce nei confronti di esponenti di due gruppi criminali federati al clan «Tornese» di Monteroni. Nell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della procura distrettuale antimafia di Lecce, si contestano le accuse di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e altri reati aggravati dal metodo mafioso.

Il provvedimento restrittivo, riferiscono i militari del Ros, scaturisce da un’attività investigativa che ha ricostruito gli assetti organizzativi della frangia salentina della Sacra corona unita, le attività di narcotraffico e i tentativi di infiltrazione dei clan in alcuni settori economici del litorale di Gallipoli, in particolare quello ittico e del servizio di security presso i locali pubblici.

I particolari dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso la sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce.