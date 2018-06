Hanno un'età compresa tra i 18 e i 43 anni (solo uno ha 16 anni), e provengono da diverse località italiane, le 39 persone per le quali i carabinieri della stazione di Calimera hanno proposto il foglio di via obbligatorio da Castrì dopo il rave party scoperto alcuni giorni fa nel comune salentino. Un provvedimento che è la naturale conseguenza del servizio che ha portato i militari alla (prima) denuncia a piede libero di un gruppo di 30 persone per il reato di invasione di terreni (successivamente ne erano state identificate altre) dopo aver scoperto circa 500 persone prendere parte alla manifestazione non autorizzata.