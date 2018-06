Lecce, poliziotto fa jogging e scopre 200 kg marijuana

LECCE - Va a fare jogging sul litorale e 'trova' 200 kg di marijuana. E’ accaduto ad un poliziotto in servizio alla Questura di Lecce che ieri sera, mentre si stava allenando lungo il litorale della marina di San Foca, ha avvertito un odore sospetto nei pressi di un edificio. Da qui la segnalazione alla centrale e l’intervento dei colleghi. E' bastato poco agli agenti per scoprire 19 sacchi contenenti marijuana, nascosti in alcuni box seminterrati dello stabile. Oltre alla droga gli agenti hanno sequestrato una pistola cal.7,65 e quattro bilancini di precisione. Trovati anche sette involucri contenenti cocaina dal peso lordo complessivo di circa 11 grammi, un involucro in polvere e pietre, verosimilmente cocaina, del peso lordo di circa 9 grammi.