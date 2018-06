Sciolto per mafia il Consiglio di Sogliano

SOGLIANO CAVOUR - «Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha determinato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sogliano Cavour in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata». L’ufficialità dello scioglimento e il conseguente commissariamento arriva direttamente dal sito del Ministero dell’Interno.

Stando alle indiscrezioni trapelate, sarebbero stati trovati riscontri a quanto emerso dall’operazione “Contatto” portata avanti dai carabinieri di Maglie sotto il coordinamento dei pm Guglielmo Cataldi e Roberta Licci. L’inchiesta, avviata nel 2013, ha svelato i presunti condizionamenti dell’ex vicesindaco Luciano Magnolo, arrestato il 5 settembre perché - unico della giunta del sindaco Paolo Solito - accusato di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. Gli investigatori hanno definito la sua come una figura chiave per la criminalità locale: sfruttando il suo ruolo, avrebbe pilotato le assegnazioni di sovvenzioni di tipo sociale verso alcuni soggetti che gravitano attorno al clan Coluccia di Noha, per il sostentamento dei capi detenuti. E promesso posti di lavoro ai sodali dell’organizzazione, per consentire loro di ottenere benefici, come il passaggio dal carcere ai domiciliari o l’assegnazione di permessi di lavoro per chi era agli arresti. Lo avrebbe fatto impegnandosi in prima persona, ad esempio per far assumere presso una cooperativa la madre del referente di spicco Vincenzo Antonio Cianci.

In una intercettazione tra Cianci e Giuseppe Antonaci, sarebbe emerso che Magnolo avrebbe finanziato «Michele (probabilmente Coluccia)», versando 10mila euro al mese. Nella bufera, anche un vigile urbano e un appuntato dei carabinieri.