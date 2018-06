Rave party abusivo nel Salento, trenta denunce

CASTRI' (LECCE) - Trenta persone che stavano partecipando da due giorni ad un rave party non autorizzato in un’area di circa un ettaro e mezzo alla periferia di Castrì sono state denunciate dai carabinieri per invasione di terreni.

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti esasperati per la musica troppo alta diffusa ininterrottamente da alcuni giorni attraverso tre potenti casse acustiche. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato sul posto circa 500 persone, con l’area invasa abusivamente da auto e camper. Le persone denunciate sono per lo più giovani provenienti soprattutto dalle province di Brindisi, Bari e Taranto ma anche da fuori regione. Durante i controlli, sono state contestate anche sei contravvenzioni al codice della strada per un totale di 5.500 euro. Un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché il conducente non aveva la patente di guida.