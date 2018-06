Si mette in moto a Lecce la nuova «Bimbulanza»

LECCE - Sarà inaugurata questa sera in piazza Duomo la nuova Bimbulanza dell’associazione «Cuore e mani aperte verso chi soffre». Appuntamento alle 20, con la benedizione dell’arcivescovo Michele Seccia al nuovo mezzo che sostituisce quello in uso dal 2012. Alla serata parteciperà anche il sindaco Carlo Salvemini.

«Siamo commossi - dichiara il presidente dell’associazione, don Gianni Mattia - la Bimbulanza è entrata nel cuore di tanti salentini. La nostra onlus ha mosso i primi passi nel campo del volontariato ospedaliero attraverso la clownterapia, e ci siamo così accorti che quando i nostri nosocomi non potevano continuare a garantire le giuste cure, e bisognava pertanto spostarsi fuori, diveniva difficilissimo trovare la modalità giusta per farlo. Nacque così - continua don Gianni Matti - l’idea della Bimbulanza, allo scopo di venire incontro a queste famiglie e soprattutto a questi piccoli degenti già provati nella malattia». L’acquisto del nuovo mezzo è stato reso possibile grazie al ricavato del 5x1000 e al contributo di privati cittadini.

«Sono stati 6 anni pienissimi - aggiunge Franco Russo, vicepresidente dell’Associazione e responsabile della Bimbulanza, abbiamo affrontato una media superiore ai 30 viaggi all’anno». Nel corso della cerimonia, verranno consegnati alcuni riconoscimenti. Il primo alla Donna coraggio 2018, assegnato a una persona che nel corso degli ultimi anni ha affrontato con grande determinazione diverse difficoltà legate a questioni di salute, senza cedere mai allo sconforto. La seconda targa sarà consegnata alla Bimba guerriera, grande esempio di forza, coraggio e speranza. «Guardo con grande ammirazione al lavoro quotidiano di don Gianni, di Franco Russo e dei tanti volontari dell’associazione – dichiara Salvemini – e da sindaco oltre che da cittadino li ringrazio per il supporto attivo e per la presenza al fianco dei bambini che affrontano percorsi di cura».