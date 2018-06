Sciopero e presidio dei lavoratori Sirti di Nardò

NARDO' (LECCE) - Due ore di sciopero con un’adesione del 90 per cento dei dipendenti: inizia così la stagione di protesta avviata dalla Fiom-Cgil di Lecce all’interno del cantiere neretino di Sirti, azienda storica che si occupa di installazione e riparazione degli impianti telefonici e che dà lavoro a 84 dipendenti. Il presidio e l'assemblea di questa mattina sono il preludio di altre forme di protesta, già preannunciate ieri, come lo sciopero degli straordinari. «Finché l’azienda non ci incontrerà per individuare soluzioni ai problemi dell’organizzazione e dei ritmi di lavoro, proseguiremo con lo sciopero degli straordinari», dice Annarita Morea, segretaria generale della Fiom-Cgil Lecce. Due le questioni sul tavolo. La prima riguarda l'organizzazione interna e l’utilizzo del software Ofsc Oracle. La seconda si riferisce al regime degli appalti dell’indotto Telecom, principale committente di Sirti.

Il software Ofsc Oracle è stato introdotto dall’azienda, subito dopo l’entrata in vigore della riforma del lavoro varata dal governo Renzi che permetteva la geolocalizzazione dei dipendenti. L’intento iniziale di Sirti era l’efficientamento del lavoro, in particolare per ridurre i tempi di percorrenza e per aumentare la produttività. «Dopo tre anni possiamo dire che l'obiettivo non è stato centrato», dice Morea. «Molti di questi lavoratori cominciano a lavorare partendo dalle loro abitazioni. Però accade che un dipendente residente a Lecce, anziché essere inviato nell’hinterland, vada a lavorare a Tricase; e che al contrario un lavoratore che abita ad Alessano prenda in carico un intervento a Squinzano». Il software poi non riesce a distinguere tra gli interventi che hanno bisogno di una squadra e quelli in cui basta un solo lavoratore». «Il sistema - si sottolinea - è inefficiente e causa problemi all’azienda ma anche agli operai, che si trovano costretti a lavorare molto di più per portare a casa un risultato minimo».

L’altra grande tema emerso durante l’assemblea è la volontà di sensibilizzare le istituzioni sulle modalità con cui Telecom bandisce le gare. «Il regime del massimo ribasso rischia - secondo la Fiom - di tenere ai margini Sirti, azienda strutturata, attenta alla sicurezza sul lavoro e che applica i contratti».