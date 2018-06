Governo, Lezzi: con Emiliano confronto a tutto campo su Puglia

ROMA - «Finanziamenti regionali ed europei - con relativo impiego delle risorse -, acquedotto pugliese, ma anche Zes, Tap, tema della bassa natalità e l’ipotesi di realizzare dei 'cluster' universitari nel Mezzogiorno. Quello avuto questa mattina con il presidente Emiliano è stato un confronto cordiale e a tutto campo su una terra che rappresenta uno dei principali motori del Sud e che ha ancora importanti margini di crescita. L’auspicio è quello di lavorare in sinergia, con la Puglia così come con le altre regioni del Mezzogiorno, proprio in un’ottica di sviluppo sia sul breve che sul lungo periodo». Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine dell’incontro avuto questa mattina a Roma con il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«La Puglia è anche la mia terra e, dunque, mi è chiaro quali siano le sue criticità, i punti di forza e le sfide che la attendono ma il confronto con il presidente della Regione è stato certamente utile per avere maggiori dettagli tematici e per comprendere quali siano le priorità per l’istituzione che guida - spiega- Da parte di Emiliano ho riscontrato piena disponibilità alla collaborazione istituzionale: un presupposto indispensabile per lavorare in modo collaborativo e compiere i passi in avanti necessari. Con il governatore abbiamo anche ragionato sull'ipotesi di adottare un coordinamento tra le regioni del Sud e il mio ministero: uno strumento di dialogo interistituzionale finalizzato anche a omogeneizzare le politiche di investimenti sul quale mi riprometto di fare un’ulteriore riflessione e approfondimento»