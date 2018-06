«Abusi su una ragazzina» Parrucchiere condannato 

CASTRIGNANO DEI GRECI - Attenzioni morbose su una ragazzina ancora minorenne. Si chiude con una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione il processo a carico di A.S., parrucchiere in pensione di 68 anni residente a Castrignano dei Greci, accusato di violenza sessuale continuata su una giovane ragazza sin da quando era minorenne. La sentenza è stata emessa dai giudici della seconda sezione collegiale a fronte di una richiesta di 5 anni e mezzo invocati dal pubblico ministero Stefania Mininni. L’imputato è stato anche condannato all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento di una provvisionale di 15mila euro in favore della ragazzina e dei genitori (costituitisi parte civile per gli episodi in cui la figlia era ancora minorenne con l’avvocato Mario Coppola).

Il risarcimento completo sarà poi definito in separata sede. Due gli episodi finiti all’attenzione degli inquirenti. Nel primo, il parrucchiere avrebbe fermato per strada la ragazzina e, dopo averle rivolto frasi sdolcinate, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Quell’episodio, però, non fu un caso isolato. Mesi dopo il parrucchiere avrebbe fatto entrare la ragazza nel proprio salone afferrandola per un braccio. E lontano da occhi indiscreti l’avrebbe abbracciata e baciata in bocca, sul viso e sul collo. Nel corso del processo sono state acquisite le dichiarazioni di diversi testimoni.

In sede di discussione la difesa del parrucchiere, rappresentata dagli avvocati Luigi e Arcangelo Corvaglia, ha evidenziato come le accuse contestate al parrucchiere (dalla ragazza e dai suoi genitori) fossero inconsistenti per poter sostenere un reato così grave. Le motivazioni verranno depositate nei prossimi 60 giorni. [F.Oli.]

