Lecce, picchia la compagna:i Cc e scoprono che era ricercato

Un 38enne napoletano, Francesco Giuliani, residente in Umbria (a Spello, in provincia di Perugia) è stato arrestato stanotte dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lecce: l'uomo è stato bloccato nel centro storico, davanti al convitto Palmieri, subito dopo aver picchiato una donna di 42 anni che era la sua compagna. mentre picchiava una donna in strada. Giuliani era in evidente stato di ubriachezza: dopo un controllo, i carabinieri hanno accertato che l'uomo era ricercato in quanto destinatario di una ordinanza di custodia cautelare emesso dal tribunale di Roma per reati connessi alla violenza di genere nei confornti della compagna. Il 38enne è stato rinchiuso in carcere a Lecce.