Lecce, allarme per un trolley in strada: era di una ballerina

LECCE - Paura questa notte a Lacce per una valigia sospetta davanti a un ufficio postale: a dare l'allarme, poco dopo mezzanotte e mezza, è stata una donna che ha telefonato al 112 segnalando il trolley in bella vista davanti all'ufficio postale di via Cavallotti davanti a un muro con la scritta No Tap. Sul posto intervenivano gli artificieri con un robot mentre l'area veniva transennata: in quel momento è arrivata una 43enne di Lequile che ha rivendicato la proprietà del trolley.

La donna ha riferito che dopo aver partecipato a uno spettacolo al Politeama, come danzatrice, insieme al suo gruppo aveva dimenticato il trolley davanti alle Poste. All'interno c'erano solo abiti teatrali. E' arrivata giusto in tempo perchè se avesse tardato di qualche altro minuti, il suo bagaglio lo avrebbero fatto esplodere come si fa in questi casi. Le scritte No Tap sul muro, invece, erano l' da tempo.