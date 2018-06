GALATONE - Due spacciatori sono stati arrestati dai Carabinieri a Galatone: in manette sono finiti il 41enne Antonio Patera e il 43enne Antonio Massimiliano Paolì, rispettivamente di Galatone e Galatina. I due sono stati intercettati dai Carabinieri durante un servizio antidroga: alla vista dei militari (che erano a bordo di un'auto civetta) Patera si è allontanato scambiandosi un pacchetto con l'altro complice.

Inevitabile l’intervento dei militari. Le due perquisizioni personali hanno consentito ai militari di rinvenire addosso a Paolì ben 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina; mentre Patera veniva trovato in possesso della somma contanti di 1.400

euro in banconote di vario taglio (quale inequivocabile provento dell’attività di spaccio) nonchè 8 dosi di cocaina, col tipico involucro a “cipollina”, per un peso complessivo di grammi 3.