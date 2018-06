Lecce-Bari, binari allagati: ritardi fino a 110 minuti e treni soppressi

BRINDISI - “Difficili condizioni meteo”, questa la giustificazione che Trenitalia sta dando al gran numero di treni, soprattutto regionali, cancellati o con forti ritardi, fino a 80 o 110 minuti nella tratta Lecce-Bari. Il treno regionale delle 7.10 da Lecce a Bari è stato soppresso, gli altri stanno accumulando decine di minuti di ritardo sulla stessa tratta. Tutto ciò accade mentre a Brindisi si sta abbattendo una nuova ondata di maltempo. Secondo il capotreno del regionale 12540, partito da Lecce alle 8.30 invece delle 7.49, ci sarebbero binari allagati nel nord Brindisino, tra Cisternino e Fasano, che renderebbero la circolazione difficile.

Una situazione che sta provocando disagi su tutta la tratta: a Bari, come conferma il tabellone orario delle 9.32 di questa mattina, sono diversi i convogli che stanno accumulando ritardi addirittura ben oltre l'ora e mezza. Non si ancora quando la situazione verrà normalizzata, ma è comunque forte l’indignazione dei passeggeri: tra loro molti lavoratori del sabato mattina, turisti che rischiano di perdere l’aereo a Palese, e tanti fan di Vasco Rossi, che questa sera vedranno il loro beniamino allo stadio San Nicola di Bari. Condizioni meteo permettendo.

Secondo il bollettino di Trenitalia, invece, dalle 7.30 alle 8.30, sulla linea Bari - Lecce, si sono registrati disagi alla circolazione fra Squinzano e Surbo per avverse condizioni meteo. Effetti: rallentamenti fino a 30' per 3 Frecce, fino a 40' per 3 IC e fino a 50' per 6 regionali, 2 cancellati. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi.