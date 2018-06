LECCE - Un compendio di tutte le iniziative targate Regione Puglia per contrastare Xylella fastidiosa. Si parlerà di obiettivi, metodi e strategie anti batterio killer nel convegno organizzato dall’assessorato all’Agricoltura a partire dalle 9.30 ad Ecotekne. Obiettivo: far conoscere quale sia la situazione della fitopatia acclarata nell’estate del 2013 e che ha distrutto ad oggi milioni di ulivi nel Salento.

Tecnici, rappresentanti istituzionali e ricercatori relazioneranno su tematiche cruciali quali l’individuazione dei rimedi per frenare la batteriosi e i piani di sostegno per gli imprenditori olivicoli colpiti da un disastro senza precedenti. Sarà, inoltre, l’occasione per fare il punto in materia di prevenzione (attività di monitoraggio e misure fitosanitarie). Il convegno sarà suddiviso in due sessioni: «Azioni a regia diretta» (nella mattinata) e «Cooperazione e sostegno alla ricerca» (nel pomeriggio) e vedrà la partecipazione del residente della Regione Michele Emiliano e dell’assessore regionale all’Agricoltura Leo di Gioia. «Sul fronte Xylella la Regione tanto ha fatto e tanto continua a fare - commenta Emiliano - sostenendo ricerca, monitoraggi, agricoltori. Stiamo chiedendo al Governo un decreto che ci consenta di intervenire con tempestività per rispettare le indicazioni dell’Unione Europea. Adesso abbiamo la necessità di fare una disamina precisa di quello che è stato fatto e di quello che resta da fare».