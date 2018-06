TAURISANO - «La chiusura del depuratore per gli autospurgo è una bomba ecologica in piena estate, intervenga il prefetto».

A lanciare l’allarme sull’emergenza scaturita dalla chiusura dell’impianto di contrada Serra del Fico è la Femca Cisl di Lecce, che attraverso il suo segretario generale Sergio Calò chiede un intervento immediato per sbloccare una situazione di incertezza che si trascina da mesi.

L’indice sul problema era già stato puntato quando la società che gestisce il depuratore, la Impec costruzioni di Pozzuoli (Napoli) aveva comunicato alla Provincia di Lecce, proprietaria dell’impianto, la fine dell’attività. La società l’anno scorso era stata investita da un’interdittiva antimafia e la stessa Provincia, dopo aver ricevuto la comunicazione, si attivò presso le autorità competenti adottare i provvedimenti di competenza. Ora la chiusura del cancelli e il licenziamento dei due dipendenti.

«La chiusura dell’impianto - stigmatizza Calò - ha generato il licenziamento dei due lavoratori. La Femca Cisl ha già chiesto e ottenuto un incontro urgente con il presidente della Provincia e con il sindaco, registrando totale disponibilità e garanzie di soluzioni. Ad oggi la lmpec, ancora di fatto gestore dell’impianto, pur avendo verbalmente assicurato l’avvio della cassa integrazione ha fatto pervenire le lettere di licenziamento agli operatori».

Da qui la dura presa di posizione. «Abbiamo chiesto un incontro urgente al prefetto - dice il segretario della Femca - per affrontare la vicenda legata non solo alla salvaguardia dei posti di lavoro ma anche a quella dei grossi rischi ambientali per la gestione dei liquami. Abbiamo già lanciato l’allarme un mese fa visto che l’impianto “tratta” solo ed esclusivamente liquami provenienti da autospurgo operanti nei comuni di tutto il Sud Salento. Per avere un’idea della “bomba ecologica” in atto basti pensare che in questo periodo estivo scaricano mediamente 30 autospurgo al giorno. ln questi giorni - è la domanda - dove viene scaricato tutto questo liquame?». [m.c.]