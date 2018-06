In vacanza col marito, lei annega nel fiume

LEVERANO - Leverano in lutto per la tragica scomparsa di una donna del posto, Viviana Conte, 42 anni, da tempo a Milano col marito Antonio Russo anche lui di Leverano, dove lavoravano.

La coppia era in vacanza in campeggio a Lugano. Sabato pomeriggio la tragedia, che si è consumata nelle acque del fiume Verzasca di Lavertezzo, nel Canton Ticino.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la 42enne stava cercando refrigerio in acqua. Intorno alle 16.40 è scattato l’allarme: il suo corpo è stato notato da altri bagnanti e da alcuni sub, in un’ansa del corso d’acqua. Poco prima nuotava sotto il ponte romano. Probabile che sia stata trascinata dalle forti correnti del fiume, tanto frequentato quanto impervio in alcuni suoi tratti.

Le operazioni di recupero sono scattate subito. Il corpo di Viviana Conte è stato recuperato dalla polizia cantonale e da quella intercomunale di Gordola, intervenute insieme ai sanitari di Salva e Rega. Inutile tentare la rianimazione: per lei infatti non c’era più nulla da fare.

La notizia ha sconvolto la comunità di Leverano, dove le due famiglie sono molto conosciute. Antonio Russo peraltro, è figlio di Totò, stimato medico del paese.

«È una tragedia che colpisce tutti - commenta il sindaco di Leverano, Marcello Rolli -. Gente straordinaria, perbene, generosa. Una famiglia colpita poco tempo fa da un altro lutto, che ha lasciato in noi un vuoto enorme. Ricordo ancora la signora Biasi, moglie di Totò, con grande affetto. Ci incontravamo di rado ma quando accadeva, lei manifestava una gentilezza rara. Allo stesso modo il dottore. Un riferimento di cordialità e generosità per tutto il paese. Ora - conclude Rolli - anche la tragica scomparsa della nuora. Un evento che segna e coinvolge tutta la comunità leveranese».

Fabiana Pacella