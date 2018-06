Due cittadini tedeschi alla deriva a bordo di una barca a vela sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Gallipoli al largo di Leuca a causa di una avaria al motore e all'impossibilità di continuare la navigazione per un ulteriore problema alle vele. I due turisti hanno lanciato il may day via radio e sul posto è intervenuta una motovedetta: in attesa dell'arrivo della Guardia costiera in zona è stata inviato un mercantile in transito per prestare la prima assistenza.

Dopo aver raggiunto l’unità in difficoltà i militari intervenuti constatata l’impossibilità di far ripartire il motore a causa di una grave avaria allo stesso hanno rimorchiato l’unità alla deriva sino al porto di Leuca. I due occupanti non hanno richiesto assistenza medica. Le operazioni di soccorso sono durate circa quattro ore.