BARI - «Il ministro dell’Agricoltura sarà quanto prima in Puglia per prendere contezza di persona del drammatico e indisturbato avanzare della xylella e incontrare i rappresentanti istituzionali e di categoria». Lo sostiene il consigliere e segretario regionale della Lega in Puglia, Andrea Caroppo, in una nota.

«Appena ricevuta notizia della sua nomina a Ministro ho rappresentato a Gian Marco Centinaio l’urgenza e l’assoluta priorità del tema, che necessita - aggiunge Caroppo - di un approccio energico e di sistema dopo anni di incertezze e colpevoli omissioni».

«Nella giornata di oggi ho nuovamente contattato personalmente il Ministro il quale mi ha confermato - conclude Caroppo - che presto sarà tra gli ulivi infetti della nostra Regione».

L’intervento del ministro è stato sollecitato, con un’altra nota, anche dal capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Puglia, Nino Marmo, il quale ha inviato una lettera a Centinaio: «Abbiamo bisogno di aiuto signor Ministro per limitare il più possibile la Xylella e per costruire - ha scritto - una visione organica e programmatica di ampio respiro».

IL MINISTRO: VOGLIO CAPIRE COSA DICE LA SCIENZA - «Voglio capire cosa dice la scienza e non sentire improvvisati botanici». Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio a proposito del problema della Xylella spiegando che vuole capire "quale sia la cura migliore da applicare».

Il ministro ha aggiunto che parlerà «anche con Emiliano», il governatore della Puglia «perchè dai giornali non ho ancora capito bene la posizione».

Gli scienziati a cui il ministro chiederà delucidazioni, ha precisato, sono quelli che afferiscono al ministero delle Politiche Agricole, cioè del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea).