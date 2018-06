Bene confiscato alla Scu dedicato a caposcorta di Falcone

GALATINA (LECCE) - Sarà intitolato ad Antonio Montinaro, poliziotto capo-scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci, lo stabile di via Bellini, a Galatina, confiscato al clan Coluccia della Scu. L’immobile sarà consegnato alla città come simbolo della lotta alle mafie nella cerimonia che si terrà domani (ore 19,30 nella frazione di Noha) alla presenza, tra gli altri, del prefetto di Lecce Claudio Palomba, del questore Leopoldo Laricchia, e della moglie Tina Montinaro.

Lo stabile avrà una multifunzione, come progettato dal fratello di Antonio Montinaro, Brizio. Pensato come circolo ricreativo per spettacoli culturali, un piano sarà adibito a palestra popolare e un’area sarà dedicata alla formazione e al coworking.