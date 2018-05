La città controllata da 250 telecamere. Tante sono in funzione sull’intero territorio urbano, dal centro storico alle periferie, che fanno capo alla polizia municipale, al Settore Ambiente, all’Ufficio Traffico.

Proprio per verificare funzionamento e dislocazione e, soprattutto, concordare un unico centro di controllo, ieri mattina era stata convocata la commissione consiliare Ambiente. Presenti il comandante Donato Zacheo e gli altri due dirigenti Fernando Bonocuore e Giovanni Puce, la riunione non si è potuta svolgere per la mancanza del numero legale dei consiglieri.

«Un affatto increscioso - commenta il presidente Natasha Mariano Mariano - tenendo conto della difficoltà di mettere insieme tre dirigenti e che la ricognizione completa delle telecamere in città era stata sollecitata anche dal sindaco proprio per cercare di realizzare un’unica cabina di regia. Un lavoro che non era mai stato fatto, sino ad ora».

Tra l’altro, proprio l’Ufficio Ambiente aveva voluto fare una mappa della rete di videosorveglianza intanto per verificare l’efficienza delle telecamere presenti ed eventualmente pensare all’attivazione di altre. «Sono inaccettabili le azioni di chi continua ad abbandonare rifiuti in giro - dice il presidente Mariano Mariano - Persone per le quali non basta parlare di vandalismo o di inciviltà: sono individui che attentano alla salute pubblica».

È da dire che gli uffici comunali hanno già verificato che molte telecamere sono state danneggiate da balordi, e dunque non funzionano. Tra queste, quelle all’area mercatale di Settelacquare, quelle alla Trax Road, quelle al Parco di Belloluogo.

«Sarà mia premura provvedere a convocare una nuova riunione della commissione - fa sapere il presidente - con l’auspicio che vada a buon fine».