MONTERONI (Lecce) - Si schianta con lo scooter contro il muro di cinta di una villetta. Ha perso la vita così sabato sera poco dopo le 20, Andrea Lopez Y Royo, 32enne di Monteroni. Il ragazzo stava percorrendo la provinciale per Copertino all’uscita dell’abitato di Monteroni quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del suo scooter Yamaha T Max finendo contro un muretto di cinta: è morto sul colpo. Il giovane, che appartiene ad una famiglia di origine nobili molto conosciuta in paese per l’ attività imprenditoriale nelle proprie aziende agricole, di ristorazione e agriturismo, era già stato provato di recente dalla morte del padre.



Appresa la tragica notizia, sono stati sospesi gli spettacoli musicali e di cabaret previsti nella vicina piazza Candido dove si stava svolgendo la festa patronale rionale in onore della Madonna Ausiliatrice. Annullato anche lo spettacolo pirotecnico. «Si è svolta solo la processione - sottolinea il presidente del comitato festa Antonio Quarta - la famiglia del ragazzo era conosciuta e gli amici ci hanno pregato di non fare musica. Abbiamo rinviato anche i fuochi d’artificio».