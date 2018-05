Un cane di grossa taglia, di razza Corso, è scappato da un centro sportivo ed ha aggredito un barboncino che era al guinzaglio della padrona, uccidendolo. Anche la donna ha riportato ferite ed è stata medicata in ospedale. E’ accaduto stamani ad Alessano, in Salento. Il cane Corso è di proprietà di un dipendente del centro sportivo. E’ risultato sprovvisto di microchip e, per questo, il proprietario è stato sanzionato dalle Guardie Zoofile per omessa denuncia all’Anagrafe canina regionale, e denunciato dai Carabinieri per incauta custodia. L’animale è stato posto sotto osservazione e affidato allo stesso proprietario.