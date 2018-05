Niente numero chiuso alle triennali di Ingegneria all'Università del Salento

L’Unisalento dà una sforbiciata alle lauree a numero chiuso: dal prossimo anno, l’immatricolazione sarà libera per tutte le triennali di Ingegneria. Lo ha deciso il Cda di Ateneo riunitosi mercoledì scorso. «Il fine è quello di garantire un sempre maggiore diritto allo studio agli studenti», ha sottolineato il rettore Vincenzo Zara. Una scelta che va nella direzione, indicata anche dal Miur, di incentivare l’accesso alla formazione accademica.

Eliminato il numero programmato anche per i corsi di studio triennali in Scienze e tecnologie per l’ambiente e in Servizio sociale, «considerati i numeri effettivi degli immatricolati che nel corso degli ultimi anni sono stati significativamente inferiori ai posti messi a disposizione».

Il Cda ha poi approvato la riattivazione dei corsi di studio già accreditati negli anni precedenti, ma cercando di contenere al massimo le spese per i contratti retribuiti e utilizzando «nella maniera più efficiente» il corpo docente strutturato in Ateneo.

Grazie ai contributi degli studenti (non utilizzati dai Dipartimenti nei termini previsti), inoltre, sono state finanziate alcune importanti proposte progettuali: l’apertura della biblioteca di Studium 2000 in orari serali e nei fine settimana, per un importo di 40mila euro (su richiesta del coordinamento universitario Link); le attività di tutorato per il corso di laurea in Ottica ed Optometria per un importo di 8mila euro e, infine, la creazione di una “LabOfficina 4.0”, per un importo di 38.492 euro, per fornire agli studenti un approfondimento laboratoriale delle attività didattiche.

L’organo accademico ha inoltre costituito un Fondo rischi per contenzioso, previa analisi di tutti i procedimenti giudiziari in atto (di natura amministrativa, civile, tributaria) e sulla base di una loro classificazione per livello di rischio (alto, ordinario, remoto): a questo scopo, saranno accantonati in un biennio 1,5 milioni di euro. Ai Dipartimenti sono state invece assegnate economie di bilancio destinate all’acquisto di riviste in formato elettronico e/o cartaceo e libri per un importo complessivo di 140mila euro. Sono state avviate, infine, le procedure di reclutamento di nuovo personale sulla base del finanziamento del Miur ottenuto dal Disteba in qualità di Dipartimento di eccellenza, pari a circa 9 milioni di euro, per il quinquennio 2018-2022: saranno assunti due ricercatori a tempo determinato di tipo B, due professore associati e un professore ordinario.