Data alle fiamme azienda florovivaistica di Leverano

LEVERANO (LECCE) - I carabinieri stanno indagando sulle cause di un vasto incendio divampato nella tarda serata di ieri all’interno dell’azienda florovivaistica Marti in contrada Manieri sulla strada provinciale che collega Leverano a Porto Cesareo, in Salento. I danni provocati dal rogo sono ingenti.

Le fiamme sono divampate nel capannone dove si trovano gli uffici commerciali e i mezzi, oltre che ad una vasta area adibita alla sistemazione del prodotto invasato. Distrutti cinque mezzi, tra cui camion e un muletto, fiori, piante. Due serre sono state danneggiate.