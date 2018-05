Tenta di appiccare il fuoco a pub a Lecce: arrestato

LECCE - E’ stato individuato e arrestato il presunto autore dell’attentato incendiario avvenuto oggi in pieno giorno ai danni di un pub del centro di Lecce il Molly Malone. Si tratta di un giovane di 34 anni di Lecce, incensurato, che ha confessato. Gli agenti della Questura sono risaliti a lui attraverso la descrizione fornita da alcuni testimoni, che lo hanno visto applicare fuoco all’esercizio commerciale nonché grazie ai filmati delle numerose telecamere di video sorveglianza che si trovano nella zona e che hanno ripreso il momento dell’incendio.

Il 34enne è stato sorpreso in auto nei pressi della sua abitazione. A bordo è stata trovata una bottiglietta con residui di liquido infiammabile, un accendino e un giubbotto uguale a quello visto indosso al piromane. Deve rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e danneggiamento a seguito di incendio ai danni del locale. Sembra che i motivi siano riconducibili a rancori nei confronti del proprietario del pub. Gli investigatori stanno verificando il suo coinvolgimento in altri episodi analoghi avvenuti in passato.

Il tentato incendio è accaduto in piena mattina poco dopo le 11.00. Bersaglio il Molly Malone, che si trova nel centro cittadino a ridosso di piazza Libertini. L’attentatore è stato visto da alcuni passanti appiccare il fuoco in più punti per poi scappare. Le fiamme hanno danneggiato lievemente il portone d’ingresso che si affaccia su viale Cavallotti, distruggendo invece i grandi ombrelloni all’esterno, a pochi metri dalle bancarelle del mercatino giornaliero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Un episodio analogo si era verificato domenica scorsa ai danni di un altro pub, sempre alla stessa ora con le medesime modalità.