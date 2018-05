Crolla solaio all'ufficio vaccinazioni dell'Asl Lecce

LECCE - E’ crollato durante la scorsa notte, senza perciò provocare danni a persone, il soffitto del locale che ospita l’Ufficio vaccinazioni, la Medicina del Lavoro e il Collegio medico della Asl di Lecce, in un edificio in Piazzetta Bottazzi. Gli ambienti - precisa una nota della Asl - erano già stati sottoposti a ristrutturazione. A crollare è stato il solaio del primo piano, che è disabitato e inagibile che si trova al di sopra degli uffici Asl.

L’area è stata immediatamente isolata - precisa la Asl - si sta procedendo alla messa in sicurezza e alla valutazione dell’entità del danno, per cui le attività che si svolgono al piano terra sono state temporaneamente sospese a scopo precauzionale. La Asl riferisce anche che «per l’Ufficio vaccinazioni è stata già trovata un’idonea collocazione e, a partire da lunedì prossimo, l’attività potrà riprendere normalmente al secondo piano del Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Lecce, in piazzetta Bottazzi».

Contemporaneamente la Direzione Asl ha dato disposizione all’Area Tecnica aziendale di compiere immediatamente la verifica statica degli edifici presenti nell’edificio e di verificare la necessità di eventuali interventi manutentivi e di messa in sicurezza.