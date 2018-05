Racale, villa abusiva con piscina costruita in zona vincolata

Una villa con tanto di garage e piscina costruita in una zona vincolata e senza alcuna autorizzazione. I Carabinieri forestali di Gallipoli, unitamente al persone dell'ufficio tecnico comunale, hanno scoperto in località “Posto Tabarano” a Racale, una costruzione abusiva realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In particolare, al momento del sopralluogo, è stata accertata la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione della superficie di 300 mq circa composto da abitazione di 200 mq circa costituita da 6 vani, porticato di 30 mq circa, garage di 60 mq circa e piscina di 45 mq circa.

La struttura era provvista di impianto idrico, elettrico e fognario. Due persone, i titolari del suolo, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per realizzazione di opera edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di titoli autorizzativi, nonchè distruzione o deturpamento di bellezza naturale.