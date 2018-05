Un nigeriano di 19 anni, Kelecni Onyeme, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito a rapinato un anziano della sua bicicletta nei pressi di una farmacia nella zona Santa Rosa. L'uomo, un 75enne, aveva assicurato la bici senza alcun antifurto, ma non ha fatto i conti con lo straniero che aveva portato via il mezzo agganciandolo a un palo con un lucchetto proprio poco distante. L'anziano, dopo aver scoperto il furto, è riuscito a rintracciare la bici, quindi ha chiesto all'extracomunitario di restiturla. Il 19enne, invece, reclamava la sua proprietà e chiedeva aiuto anche ad alcuni passanti e non esitava ad aggredire il 75enne. Sfortunatamente per il ragazzo, le telecamere della farmacia avevano già ripreso in maniera nitida tutte le fasi precedenti alla lite, nonché l’aggressione dell’anziano che cercava invano di tornare in possesso della propria bicicletta. La volante della Polizia, intervenuta, ha arrestato il giovane per rapina.