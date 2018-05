Studenti salentini lanciano startup: «La bellezza salverà il mondo»

LECCE - Fu lo scrittore russo Fdor Dostoevskij che, nella sua opera «L'idiota» del 1869, fece pronunciare al principe Mikin la famosa espressione «La bellezza salverà il mondo»: oggi, a distanza di 150 anni, sono alcuni giovani studenti di Lecce a raccoglierne l’eredità e a rilanciarne il concept in maniera innovativa attraverso l'hashtag #InBeautyWeTrust (nella bellezza confidiamo). Una rilettura della nota frase riportata sul dollaro americano «In God we trust» (in Dio confidiamo).

I giovani si impegnano per le bellezze del proprio territorio «che vanno raccontate» e per questo gli studenti e dei neo diplomati dell’Istituto «Galilei-Costa» di Lecce hanno dato vita alla startup e alla campagna nazionale #InBeautyWeTrust. Inoltre tra pochi giorni metteranno in atto la prima edizione del «Festival InBellezza» con un gruppo di espositori tra i più importanti produttori, curatori e custodi di «bellezza», come la Soprintendenza, i musei, il Conservatorio, l’Accademia di Belle Arti, l’Università, il Fai, il Wwf, etc.

«Lanciamo due appelli agli artisti, ai musicisti, ai giornalisti, agli uomini e alle donne di cultura e dello spettacolo - annunciano gli studenti - il primo è quello di fare e pubblicare sui social tante foto, selfie, video e post con l'hashtag #InBeautyWeTrust. Il secondo è un vero e proprio invito a venire a Lecce questo fine settimana, dal 24 al 27 maggio 2018, e a unirsi a noi in piazza Sant'Oronzo in questo nostro inno alla Bellezza e alle sue mille forme espressive».

Il «Festival InBellezza» è in programma da giovedì 24 a domenica 27 maggio, e prevede esposizioni nella piazza principale di Lecce, incontri, seminari, workshop ed una miriade di iniziative collegate (Cortili Aperti, Artigianato d’Eccellenza, Maggio Salentino). La mission è quella di cogliere, riconoscere e celebrare il concetto stesso di «Bellezza». Per incentivare la partecipazione da parte di visitatori e turisti, l’organizzazione del Festival ha ideato e implementato «Weekend InBellezza», una formula turistica che prevede oltre 300 camere presso hotel, b&b e resort a prezzo low cost, appositamente ribassato per il fine settimana.