Porto Cesareo spopola tra gli utenti di «TripAdvisor»

Porto Cesareo nella top ten di Tripadvisor. La località jonica spicca al settimo posto, in tutta Italia, stilata dal portale web dedicato alle recensioni dei viaggiatori su percorsi turistici, strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoranti, locali.

Sono solo tre le località pugliesi in lizza – Vieste e Ugento, oltre a Porto Cesareo - recensite come luoghi d’eccellenza per le vacanze.

La perla dello Jonio spicca su più fronti. Intanto il paesaggio: 14 km di costa con spiagge di sabbia fine e fondali cristallini (tra cui la spiaggia dei bambini presente sull’insenatura interna al borgo, valsa la bandiera verde nazionale), dune selvagge, distese di macchia mediterranea nel cuore del Parco Palude Del Conte e Duna Costiera. E poi il mix di storia e cultura grazie agli insediamenti archeologici che riportano a tempi lontani, testimoniati da reperti rarissimi, che vanno dalle colonne romane che giacciono sui fondali agli oggetti rinvenuti presso l’area Scalo di Furno, passando per il neonato museo all’interno della Torre Chianca e per lo storico museo di biologia marina dedicato al prof. Pietro Parenzan. Escursioni per terra e per mare, a piedi, a cavallo, in barca o con lo snorkeling, ma anche notti stellari per osservare il firmamento rappresentano i fiori all’occhiello del divertissement di qualità. E ancora, la gastronomia. Piatti semplici della tradizione, pesce fresco a km0, dal mare alla tavola, secondo le antiche ricette dei pescatori e delle loro donne.

E poi c’è un ingrediente segreto difficile da raccontare, un coacervo di odori, colori, sapori e gesti semplici. Quelli della gente di Porto Cesareo. «Sono soddisfatto del risultato raggiunto - dichiara il sindaco, Salvatore Albano -, come lo saranno sicuramente gli operatori turistici ed i cittadini tutti. Questa è la strada giusta, non bisogna dormire sugli allori ed agire in sinergia, insieme, per sempre nuovi e più ambiti risultati».