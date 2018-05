Attentato incendiario a Lecce, danneggiato gazebo di un bar

LECCE - Un attentato incendiario è stato compiuto la notte scorsa da persone non ancora identificate ai danni di un bar, in via 95esimo Reggimento Fanteria, a Lecce, nel centro commerciale della città. Si tratta del Cafè White Lady dove alcune persone hanno appiccato fuoco al gazebo esterno della struttura.

Ad accorgersi del rogo poco dopo l’una è stato l'equipaggio di una volante della polizia che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco il cui intervento ha permesso di limitare i danni.

Sull'accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile al cui vaglio sono i filmati di alcune telecamere pubbliche e private posizionate lungo la via.