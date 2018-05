Omicidio Noemi, il 30 maggio udienza preliminare per Lucio

LECCE - Il gup del Tribunale dei Minori di Lecce Aristodemo Ingusci ha fissato per il prossimo 30 maggio l'udienza preliminare a carico di Lucio, il 18enne di Montesardo Salentino in carcere per avere ucciso il 3 settembre scorso la sua fidanzatina sedicenne, Noemi Durini, il cui corpo fu trovato dieci giorni dopo sotto un cumulo di pietre nelle campagne di Castrignano del capo (Lecce).

Il 18enne, che ha prima confessato l’omicidio e ha poi ritrattato coinvolgendo altre persone tra cui anche il padre, è detenuto presso il carcere minorile di Quartuccio, in Sardegna. E' accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall’aver agito con crudeltà per motivi abietti e futili e di avere poi occultato il cadavere.